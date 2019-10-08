Всего за год регион получит 9 ФАПов

В 2019 году во Владимирскую область поступило уже 4 ФАПа, предназначенных для отдаленных деревень и сёл с населением до 100 человек. До конца года регион получит еще 5 таких.Ранее ФАПы уже были предоставлены Гороховецкой, Ковровской, Селивановской и Муромской больнице. К концу года мобильные медпункты появятся в Вязниковской, Петушинской, Суздальской, Собинской и Киржачских поликлиниках.Мобильные ФАПы оснащены электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным оборудованием.