Решит ли это проблему медицинского обслуживания на селе?

Во Владимирской области появятся 9 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Они поступят в регион до конца года в рамках нацпроекта "Здравоохранение".Мобильные ФАПы приезжают туда, где по нормативам не полагается строить стационарные - в отдаленные села и деревни, где живут менее ста человек. По одному передвижному ФАПу уже получили Гороховецкая, Ковровская и Селивановская районные больницы, а также в Муромская городская больница №3. В планах развития первичной медпомощи - поставка таких же пунктов в Вязниковскую, Петушинскую, Суздальскую, Собинскую и Киржачскую районные больницы до конца года. Есть надежда, что эти ФАПы доедут и до тех 16-ти деревень с населением от 200 до 500 человек, где несмотря на нормативы, также нет стационарных медпунктов. А также до тех, где ФАПы, как показала проверка областной прокуратуры, работают с нарушениями. Их десятки.