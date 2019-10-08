C 2021 года крафтовое пиво (изготовленное по индивидуальным рецептам) может оказаться в России вне закона.

C 2021 года крафтовое пиво (изготовленное по индивидуальным рецептам) может оказаться в России вне закона.Как пояснили RT в Росстандарте, причиной станет вступление в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, в котором производство крафтового пива не предусматривается. В России данный документ будет обязательным для исполнения.Согласно новым стандартам, пивом будет считаться только напиток, в котором 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов."Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ", — сообщили в ведомстве, отметив, что для его изготовления используются разные технологии и ингредиенты.