На дискуссию "Мы вместе моделируем будущее" приехали 40 молодых людей из обеих стран. Их объединяет стремление развивать международные связи.

На дискуссию "Мы вместе моделируем будущее" приехали 40 молодых людей из обеих стран. Их объединяет стремление развивать международные связи.Участники обсудят - с представителями системы образования и культуры, молодёжных организаций и студенческих объединений - вопросы социокультурного и молодёжного сотрудничества. Также на саммите они получат опыт дипломатических процедур и подготовят предложения для руководящих органов своих государств.