Он будет обслуживать зону №2

8 октября Владимирская область услышала название нового регионального «мусорного» оператора. Им стала компания «Перспектива», которая будет обслуживать зону №2, в которую входит город Владимир.Помимо Владимира в зону №2 входят также Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы. За 9-летний контракт «Перспектива» запросила 8,4 млрд рублей, что несколько меньше предложения конкурентов.Напомним, что с 1 декабря регион переходит на новую систему обращения с отходами, по которому область разделена на три зоны, у каждой из которых свой оператор. Теперь властям необходимо выбрать места сбора мусора, а также обустроить их контейнерами, предоставленными операторами.