В сгоревшем доме жили 9 детей. К счастью, они не пострадали.

В Суздальском районе сегодня сгорел дом многодетной семьи. Огонь вспыхнул в селе Семёновское-Красное в 14.38, сообщают вуправлении МЧС. На место прибыли пожарные подразделения суздальского гарнизона. Есть информация, что дети вэто время были дома одни. К счастью, они не пострадали. Всего, уточняют спасатели, в доме жили 9 несовершеннолетних.Как сообщил "Вестям" глава администрации Суздальского района Алексей Сараев, семье готовы оказать всю необходимую помощь. К примеру, им уже предложили временное размещение в посёлке Садовый Павловского поселения.Мария Платанюк