«Перспектива» стала последней компанией, получившей право на заключение соглашения по работе с отходами. Ранее аналогичные конкурсы выиграли московская «Хартия», и «Эко-транс.

Им стала компания "Перспектива". Она будет обслуживать зону № 2, куда входят город Владимир, ЗАТО Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы. Владимирская область,по словам губернатора Сипягина, приступит к работе с мусором по новым правилам 1 декабря. «Перспектива» стала последней компанией, получившей право на заключение соглашения по работе с отходами. Ранее аналогичные конкурсы выиграли московская «Хартия», и «Эко-транс. «Хартия» будет обслуживать северо-западную зону, куда входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. «ЭКО-Транс» организует работу с мусором на юго-востоке региона, где находятся Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы."Радио России-Владимир"