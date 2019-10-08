Сирийские военные подорвали тоннели террористов в провинции Хама. В пещерах террористы оставили взрывчатку, оружие и бомбы, а заодно начинили эти укрытия неизвлекаемыми минами-ловушками.

Военные САР подорвали тоннели террористов в провинции Хама в Сирии.Боевики проложили под землей целые лабиринты. Общая длина одного такого тоннеля достигала 150 метров. В пещерах террористы оставили взрывчатку, оружие и бомбы, в том числе произведенные в странах НАТО, а заодно начинили эти укрытия неизвлекаемыми минами-ловушками.Военные не стали пытаться обезвредить взрывные устройства и уничтожили их вместе с тоннелями, сообщает телеканал "Россия 24".