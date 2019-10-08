Всероссийский государственный институт кинематографии – та школа, которая создала отечественную киноиндустрию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил на открытии выставки, посвященной 100-летию легендарного вуза.

Всероссийский государственный институт кинематографии – та школа, которая создала отечественную киноиндустрию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил на открытии выставки, посвященной 100-летию легендарного вуза.Председатель нижней палаты назвал ВГИК народным достоянием.Володин призвал решать проблемы, которые стоят перед вузом сейчас."Многое зависит от тех, кто принимает решения, которые будутулучшать жизнь преподавателей ВГИКа, – а это значит, служебное жилье, многоедругое, что касается творческой работы, грантовой поддержки студентов,выпускников", – сказал законодатель.Государство обязано поддерживать талантливую молодежь,уверен Володин. Реализуя себя, она делает лучше страну, подчеркнул спикерГосдумы.В свою очередь ректор института Владимир Малышев отметил,что учебное заведение продолжает следовать отечественным кинематографическимтрадициям. Он поблагодарил Госдуму и лично спикера за организацию выставки.Воспользовавшись моментом, Малышев попросил парламентариеввернуться к идее бесплатного второго высшего образования в творческих вузах. Поего словам, многие абитуриенты ВГИКа имеют высшее образование, но хотят связатьсвою жизнь с режиссурой, стать сценаристами. Из-за отсутствия бюджетных местполучить творческое образование может не каждый, посетовал ректор.Напомним, в июле этого года Вячеслав Володин возглавилпопечительский совет ВГИК. Также в его состав вошли ректор кинематографическогоинститута Владимир Малышев, заместитель министра культуры Николай Овсиенко,президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а также режиссерыВладимир Меньшов, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко идругие деятели культуры и искусства.