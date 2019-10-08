Всероссийский государственный институт кинематографии – та школа, которая создала отечественную киноиндустрию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил на открытии выставки, посвященной 100-летию легендарного вуза.
Всероссийский государственный институт кинематографии – та школа, которая создала отечественную киноиндустрию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил на открытии выставки, посвященной 100-летию легендарного вуза.
Председатель нижней палаты назвал ВГИК народным достоянием.
Володин призвал решать проблемы, которые стоят перед вузом сейчас.
"Многое зависит от тех, кто принимает решения, которые будут
улучшать жизнь преподавателей ВГИКа, – а это значит, служебное жилье, многое
другое, что касается творческой работы, грантовой поддержки студентов,
выпускников", – сказал законодатель.
Государство обязано поддерживать талантливую молодежь,
уверен Володин. Реализуя себя, она делает лучше страну, подчеркнул спикер
Госдумы.
В свою очередь ректор института Владимир Малышев отметил,
что учебное заведение продолжает следовать отечественным кинематографическим
традициям. Он поблагодарил Госдуму и лично спикера за организацию выставки.
Воспользовавшись моментом, Малышев попросил парламентариев
вернуться к идее бесплатного второго высшего образования в творческих вузах. По
его словам, многие абитуриенты ВГИКа имеют высшее образование, но хотят связать
свою жизнь с режиссурой, стать сценаристами. Из-за отсутствия бюджетных мест
получить творческое образование может не каждый, посетовал ректор.
Напомним, в июле этого года Вячеслав Володин возглавил
попечительский совет ВГИК. Также в его состав вошли ректор кинематографического
института Владимир Малышев, заместитель министра культуры Николай Овсиенко,
президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а также режиссеры
Владимир Меньшов, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко и
другие деятели культуры и искусства.