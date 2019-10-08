Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую допросили ФБР в аэропорту в Нью-Йорке, вернется в Россию 8 октября и обсудит данный инцидент с коллегами. С соответствующим заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он также добавил, что инцидент с Юмашевой обсуждался в ходе Совета думы и подобное отношение к российским гражданам было признано недопустимым.

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую допросили ФБР в аэропорту в Нью-Йорке, вернется в Россию 8 октября и обсудит данный инцидент с коллегами. С соответствующим заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он также добавил, что инцидент с Юмашевой обсуждался в ходе Совета думы и подобное отношение к российским гражданам было признано недопустимым. Кроме того, по словам спикера, это распространяется не только на депутатов, но и на граждан страны в целом. Ранее посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США.По словам Володина, произошедший инцидент — это "самый настоящий беспредел со стороны ФБР, спецслужб США". Российский спикер не исключает, что данный вопрос будет рассматриваться на Совете Госдумы. Володин подчеркнул, что им крайне важно послушать Ингу Юмашеву, поскольку она возглавляет группу дружбы с Конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами двух стран, сообщает ТАСС. Политик отметил, что когда депутату Госдумы выдали визу, они считали, что все идет как обычно, для Юмашевой это рядовая поездка, в ходе которой она должна была, как и прежде, выстраивать отношения для лучшего взаимопонимания в рамках парламентского измерения.Вячеслав Володин заявил, что если потребуется, то будут предприняты определенные шаги, чтобы не допустить подобного в будущем, поскольку после такой провокации абсолютно ни у кого нет желания ехать в командировку. По мнению спикера, действия такого плана должны получать осуждение не только со стороны Госдумы, но и парламентов других стран.Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка 5 октября, когда она прибыла в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс".