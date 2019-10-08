Важнейшими вопросами при принятии федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будут повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение разрыва в доходах между регионами, поддержка инвестиционных проектов и комплексное развитие сельских территорий. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Важнейшими вопросами при принятии федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будут повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение разрыва в доходах между регионами, поддержка инвестиционных проектов и комплексное развитие сельских территорий. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Эти вопросы планируется отразить в постановлении при
принятии бюджета в первом чтении, сказал председатель нижней палаты в интервью
телеканалу "Россия 24". Несмотря на разные политические взгляды,
думские фракции солидарны по этим вопросам, добавил законодатель.
Бюджет на следующие три года – профицитный, более того, его
доходы ежегодно будут расти, отметил Володин. В
2020 году в казну поступит более 20 триллионов рублей, уточнил спикер.
"Бюджет должен решить задачи, которые поставил президент в
рамках своего послания Федеральному собранию", – подчеркнул законодатель.
По его словам, на первый план выходит вопрос эффективности
расходования бюджет денег. Недопустимо, чтобы средства на нацпроекты оказались
в регионах ближе к середине года, это затягивает реализацию задач, поставленных
главой государства, сказал Володин. Он отметил, что до конца текущего года
депутаты внесут изменения в законодательство, чтобы деньги поступали на места уже в январе.
Не менее важен вопрос сокращения разрыва в обеспеченности
регионов, указал Володин. "Если мы будем регионам помогать через подход
государственно-частного партнерства и субсидировать реализацию проектов в таких
регионах, у нас не только это отразится на рабочих местах, бюджете региона, но
и в целом на росте экономики", – уверен спикер Госдумы.
Большое внимание законодатели уделят и программе
комплексного развития сельских территорий, подчеркнул Володин. По его словам,
финансирование на эти цели необходимо увеличить.
В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022
годы Госдума 23 октября. В соответствии с проектом главного
финансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджета
составят более 20 триллионов рублей.