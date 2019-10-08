Важнейшими вопросами при принятии федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будут повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение разрыва в доходах между регионами, поддержка инвестиционных проектов и комплексное развитие сельских территорий. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Важнейшими вопросами при принятии федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будут повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение разрыва в доходах между регионами, поддержка инвестиционных проектов и комплексное развитие сельских территорий. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Эти вопросы планируется отразить в постановлении припринятии бюджета в первом чтении, сказал председатель нижней палаты в интервьютелеканалу "Россия 24". Несмотря на разные политические взгляды,думские фракции солидарны по этим вопросам, добавил законодатель.Бюджет на следующие три года – профицитный, более того, егодоходы ежегодно будут расти, отметил Володин. В2020 году в казну поступит более 20 триллионов рублей, уточнил спикер."Бюджет должен решить задачи, которые поставил президент врамках своего послания Федеральному собранию", – подчеркнул законодатель.По его словам, на первый план выходит вопрос эффективностирасходования бюджет денег. Недопустимо, чтобы средства на нацпроекты оказалисьв регионах ближе к середине года, это затягивает реализацию задач, поставленныхглавой государства, сказал Володин. Он отметил, что до конца текущего годадепутаты внесут изменения в законодательство, чтобы деньги поступали на места уже в январе.Не менее важен вопрос сокращения разрыва в обеспеченностирегионов, указал Володин. "Если мы будем регионам помогать через подходгосударственно-частного партнерства и субсидировать реализацию проектов в такихрегионах, у нас не только это отразится на рабочих местах, бюджете региона, нои в целом на росте экономики", – уверен спикер Госдумы.Большое внимание законодатели уделят и программекомплексного развития сельских территорий, подчеркнул Володин. По его словам,финансирование на эти цели необходимо увеличить.В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022годы Госдума 23 октября. В соответствии с проектом главногофинансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджетасоставят более 20 триллионов рублей.