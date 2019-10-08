Президент Украины Владимир Зеленский фактически оказался на положении заложника. Глава государства стремительно теряет нити управления страной, волю ему диктуют вооруженные люди, заявил тележурналист Дмитрий Василец.
Президент Украины Владимир Зеленский фактически оказался на положении заложника. Глава государства стремительно теряет нити управления страной, волю ему диктуют вооруженные люди, заявил тележурналист Дмитрий Василец.
На фоне протестов против реализации "формулы
Штайнмайера" украинские националисты сорвали развод войск в двух
населенных пунктах Донбасса. Радикалы заинтересованы в продолжении войны,
констатировал Василец.
"Заявления "облсоветов", ветеранов, Порошенко и
Билецкого прямо характеризуют намерения этих групп на военное противостояние с
Зеленским, на которое он вряд ли согласится", – написал журналист на своей
странице в "Фейсбук".
поддерживает большинство населения, ему подконтрольны
правительство и парламент. При таких, казалось бы, вольготных условиях
президенту диктует волю кучка радикалов. "Кто там говорил: винтовка
порождает власть?" – заключил Василец.
Разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе было
одним из условий мирного урегулирования. Отвод украинских вооруженных сил и
подразделений Донецкой и Луганской народных республик планировалось начать в
понедельник, 7 октября.
Однако националисты заблокировали блокпосты и отказались
покидать позиции. После этого глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о срыве
отвода войск. Кроме того, он обвинил республики Донбасса в нарушении перемирия.
Протесты радикалов на Украине начались после подписания Киевом
так называемой "". Согласно документу, после
проведения местных выборов в Донбассе региону будет предоставлен особый статус.
Для этого Верховная рада должна внести изменения в законодательство.