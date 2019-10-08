Президент Украины Владимир Зеленский фактически оказался на положении заложника. Глава государства стремительно теряет нити управления страной, волю ему диктуют вооруженные люди, заявил тележурналист Дмитрий Василец.

Президент Украины Владимир Зеленский фактически оказался на положении заложника. Глава государства стремительно теряет нити управления страной, волю ему диктуют вооруженные люди, заявил тележурналист Дмитрий Василец.На фоне протестов против реализации "формулыШтайнмайера" украинские националисты сорвали развод войск в двухнаселенных пунктах Донбасса. Радикалы заинтересованы в продолжении войны,констатировал Василец."Заявления "облсоветов", ветеранов, Порошенко иБилецкого прямо характеризуют намерения этих групп на военное противостояние сЗеленским, на которое он вряд ли согласится", – написал журналист на своейстранице в "Фейсбук".поддерживает большинство населения, ему подконтрольныправительство и парламент. При таких, казалось бы, вольготных условияхпрезиденту диктует волю кучка радикалов. "Кто там говорил: винтовкапорождает власть?" – заключил Василец.Разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе былоодним из условий мирного урегулирования. Отвод украинских вооруженных сил иподразделений Донецкой и Луганской народных республик планировалось начать впонедельник, 7 октября.Однако националисты заблокировали блокпосты и отказалисьпокидать позиции. После этого глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о срывеотвода войск. Кроме того, он обвинил республики Донбасса в нарушении перемирия.Протесты радикалов на Украине начались после подписания Киевомтак называемой "". Согласно документу, послепроведения местных выборов в Донбассе региону будет предоставлен особый статус.Для этого Верховная рада должна внести изменения в законодательство.