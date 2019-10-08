Прокуратура выявила несколько нарушений при проверке

Прокуратура по Владимирской области выявила несколько грубых нарушений на территории асфальтобетонного завода ООО «Асфальт33».После публикации статьи в Зебра-ТВ, прокуратура совместно с Роспотребнадзором по Владимирской области устроила проверку на асфальтобетонном заводе.Удалось установить, что предприятие не занесено на государственный учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Также у ООО «Асфальт33» нет внутреннего экологического контроля, проекта санитарно-защитной зоны и не представлен проект обращения с отходами. Помимо этого, представители компании не проверяли источники выброса вредных веществ в воздух.Несмотря на это, Роспотребнадзор не выявил в районе 8-ЮЗ сильных превышений концентраций вредных веществ (формальдегида, оксидов углерода и азота, сероводорода). Органы проведут дополнительную проверку. Устранение уже имеющихся нарушение стоит на контроле прокуратуры города Владимира.