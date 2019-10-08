Ранним утром в Череповце житель Петрозаводска попытался вскрыть банкомат и взорвался. Преступник погиб на месте.

В Череповце около 5 утра преступник попытался вскрыть банкомат, взорвался и умер.Следственный комитет по Вологодской области сообщил, что попытка вскрытия банкомата производилась с использованием газового оборудования.Пресс-служба МВД России по Вологодской области опубликовала видео неудавшегося ограбления и сообщила, что личность преступника уже установлена — им оказался житель Петрозаводска 1982 года рождения.В настоящее время на месте взрыва работают полицейские и следователи, устанавливая все обстоятельства произошедшего.