ВВС Турецкой Республики нанесли удар по базе курдских формирований, входящих в коалицию Силы демократической Сирии (SDF) в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке, которая находится под контролем этих формирований

Турция, судя по всему, начала подготовку к уже третьей трансграничной операции против формирований сирийских курдов на севере этой страны.ВВС Турецкой Республики нанесли удар по базе курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (SDF) в городе Эль-Маликия на северо-востоке провинции Хасеке в Сирии, находящейся под контролем этих формирований. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".Как уточняется, удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Информации о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: цель трансграничной операции — создание 30-километровой буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. До сих пор сдерживающим фактором военной операции служили американские подразделения, развернутые на этих территориях, напоминает телеканал "Россия 24".И вот сегодня утром Вашингтон начал отвод своих частей из турецкого приграничья, таким образом выводя их из-под удара союзников по НАТО, на что очень рассчитывали курды.