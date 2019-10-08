На Кубани поддержку многодетных семей увеличат в разы. Так, семьям, награжденным медалью Краснодарского края Родительская доблесть, с 2020 года намечено увеличить единовременное поощрение с 115 тысяч до одного миллиона рублей.

На Кубани поддержку многодетных семей увеличат в разы. Так, семьям, награжденным медалью Краснодарского края "Родительская доблесть", с 2020 года намечено увеличить единовременное поощрение с 115 тысяч до одного миллиона рублей.Министерство финансов региона сформировал характеристики проекта бюджета на 2020-2022 годы, передает ГТРК "Кубань". Помимо многодетных семей, отдельным категориям граждан будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии, а также расходы на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты.Повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сферы должно составить в среднем не менее 106 процентов к концу текущего года. Остальным категориям, сообщили в пресс-службе администрации края, повышение оплаты труда планируется с 1 января на 3,8 процента.