Президент России за мужество и высокий профессионализм, которые были проявлены при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации, наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга.

Президент России наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга.В тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что он награждается за мужество и высокий профессионализм, которые были проявлены "при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации".Она произошла 11 октября 2018 года, когда из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ" был сорван его полет с российским космонавтом Алексеем Овчининым в корабле "Союз МС-10".Тогда он стартовал к МКС, но на орбиту не смог выйти из-за аварии ракеты на третьей минуте полета."Союз МС-10" поднялся на высоту около 80 километров, а затем благополучно приземлился примерно в 400 километрах от места старта, напоминает РИА Новости.Московские врачи, обследовавшие Хейга и Овчинина, проблем со здоровьем у них не выявили, и вскоре Роскосмос и НАСА договорились организовать новый полет американского астронавта и российского космонавта.14 марта 2019 года они и американка Кристина Кук отправились к МКС. Утром 15 марта корабль успешно пристыковался к космической станции.3 октября Овчинин, Хейг и первый астронавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись на Землю.