Полицейские задержали мужчину по подозрению в том, что он в Белгородской области насмерть сбил троих человек, двое из них дети.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в том, что он в Белгородской области насмерть сбил троих человек, двое из них дети.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, трагедия случилась на автодороге "Россошь - Старобельск — Лозная" вблизи хутора Клиновый Белгородской области. Примерно в 17:25 минут, водитель, управляя отечественным автомобилем, наехал на женщину с двумя детьми — 10-летней девочкой и 12-летним мальчиком. Все трое от полученных травм скончались на месте. Мужчина скрылся с места преступления.Им оказался 30-летний местный житель, не имевший водительского удостоверения, ранее многократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за езду в пьяном виде.По предварительным данным задержанный совершил наезд на женщину с детьми также в нетрезвом виде.