Сегодня, 8 октября, в Пресненском суде Москвы состоялось слушание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Шоумен потерпел позорное поражение.

Сегодня, 8 октября, в Пресненском суде Москвы состоялосьслушание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Шоуменпотерпел позорное поражение.Судья оставил иск шоумена с требованием взыскать 100миллионов рублей с производителя геля для чистки труб "Крот", компании "Ингосстрах"и гипермаркета "Ашан" без удовлетворения. Решение еще не вступило в законную силу и может бытьобжаловано в Московском городском суде.Представителям ответчиков удалось доказать, что вслучившемся виноват сам Алибасов. Бари Каримович отравился исключительноиз-за своей невнимательности."Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не всебя", – заявил в ходе слушания представитель гипермаркета. Добавим, чтокомпания "Ингосстрах" была привлечена к делу в качестве соответчика, так какответственность "Ашана" была застрахована именно в этой организации.Между тем с треском провалившийся Бари Алибасов продолжает гнуть свою линию. Послезаседания суда продюсер заявил, что не единственный, кто пострадал из-забытовой химии. По словам звезды, из-за отравления средством для промывки трубскончалось порядка семи человек. Знаменитость считает, что опасныехимикаты не должны продаваться в таких красочных упаковках, сообщает."В общем-то, решение суда должно быть такое, чтобыпредотвратить эти случаи. Я уже говорил, что это не первый случай, когда от "Крота"погибают люди", – сказал .Напомним, в начале минувшего лета основатель группы "На-на"был госпитализирован с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Сообщалось,что случайно перепутал средство для промывки труб "Крот" с сокоми сделал глоток. По некоторым данным, врачам пришлось на несколько дней ввестипродюсера в медикаментозную кому. Однако шоумен подозрительно быстро пошел напоправку, что навело на мысль: это лишь продуманный пиар-ход. Многие выразилинегодование в социальных сетях.