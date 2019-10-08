Сегодня, 8 октября, в Пресненском суде Москвы состоялось
слушание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Шоумен
потерпел позорное поражение.
Сегодня, 8 октября, в Пресненском суде Москвы состоялось
слушание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Шоумен
потерпел позорное поражение.
Судья оставил иск шоумена с требованием взыскать 100
миллионов рублей с производителя геля для чистки труб "Крот", компании "Ингосстрах"
и гипермаркета "Ашан" без удовлетворения. Решение еще не вступило в законную силу и может быть
обжаловано в Московском городском суде.
Представителям ответчиков удалось доказать, что в
случившемся виноват сам Алибасов. Бари Каримович отравился исключительно
из-за своей невнимательности.
"Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в
себя", – заявил в ходе слушания представитель гипермаркета. Добавим, что
компания "Ингосстрах" была привлечена к делу в качестве соответчика, так как
ответственность "Ашана" была застрахована именно в этой организации.
Между тем с треском провалившийся Бари Алибасов продолжает гнуть свою линию. После
заседания суда продюсер заявил, что не единственный, кто пострадал из-за
бытовой химии. По словам звезды, из-за отравления средством для промывки труб
скончалось порядка семи человек. Знаменитость считает, что опасные
химикаты не должны продаваться в таких красочных упаковках, сообщает.
"В общем-то, решение суда должно быть такое, чтобы
предотвратить эти случаи. Я уже говорил, что это не первый случай, когда от "Крота"
погибают люди", – сказал .
Напомним, в начале минувшего лета основатель группы "На-на"
был госпитализирован с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Сообщалось,
что случайно перепутал средство для промывки труб "Крот" с соком
и сделал глоток. По некоторым данным, врачам пришлось на несколько дней ввести
продюсера в медикаментозную кому. Однако шоумен подозрительно быстро пошел на
поправку, что навело на мысль: это лишь продуманный пиар-ход. Многие выразили
негодование в социальных сетях.