Банальной констатации исторических фактов хватило для того, чтобы вызвать недоумение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Дело в том, что специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил участникам международного форума Salzburg Europe Summit о том, кому в разные периоды истории принадлежал Крым.

Банальной констатации исторических фактов хватило для того, чтобы вызвать недоумение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Дело в том, что специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил участникам международного форума Salzburg Europe Summit о том, кому в разные периоды истории принадлежал Крым.После того, как пост президента Украины занял Владимир Зеленский, на внешнеполитической арене для украинцев настало время тяжких испытаний. Избалованные вниманием и попустительством международной общественности, они тяжело воспринимают необходимость выполнять взятые на себя обязательства.Однако европейские страны, судя по всему, устали терпеть экономические и политические убытки из-за непостоянного Киева, поэтому все чаще призывают украинскую власть к ответу и отвешивают ей чувствительные щелчки по носу. В частности, многие политики в Европе стали более объективно подходить к вопросу о территориальной принадлежности Крыма.Ярким подтверждением этого тезиса могут послужить слова специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которые он произнес во время своего выступления на международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии. "Всем присутствующим следует помнить, что во времена Советского Союза полуостров Крым почти 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет – в составе Украинской ССР, а до этого была Российская империя", – цитирует международного чиновника.Материал дополняется.