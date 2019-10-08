В Москве на продажу выставили здание Минэкономразвития. Ведомство переезжает в новый правительственный комплекс в ММДЦ Москва-сити.

Здание рядом со станцией метро "Маяковская" планируют продать с электронного аукциона. Начальная цена – 2,77 миллиарда рублей, говорится на сайте ДОМ.РФ.Общая площадь здания составляет 29,5 тысячи квадратных метров. Торги пройдут 11 ноября.В 42-этажную башню в "Москва-сити" помимо МЭР перебрались Минпромторг, Минкомсвязь, Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт. Здания, освобожденные ведомствами, будут вовлечены в рыночный оборот.