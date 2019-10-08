Несколько пассажиров воздушного шара получили травмы после жесткого приземления в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.

Несколько пассажиров воздушного шара получили травмы после жесткого приземления в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.Полет проходил в рамках фестиваля воздушных шаров. Официальный представитель мероприятия заявил, что во время посадки произошел пожар. Пилот и пассажир были госпитализированы. Еще один шар приземлился на линию электропередачи, сообщает телеканал "Россия 24".Информации о пострадавших нет.