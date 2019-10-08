В Петушинском и Собинском районах возбудили уголовные дела в отношении местных жителей за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, сообщают в УМВД России по Владимирской ..

В Петушинском и Собинском районах возбудили уголовные дела в отношении местных жителей за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Установлено, что весной 31-летний житель Покрова заявил о прибытии двух граждан ближнего зарубежья, проживающих у него в квартире. При этом дома у себя их поселять он не планировал.Похожая история произошла в Петушках, где 46-летняя местная жительница оформила фиктивную прописку на 4-х иностранцев.