Исполнитель Самат Долотбаков резко высказался о телеведущем. Он взбешен тем, что Андрей Малахов оскорбил народ Киргизии в своей программе Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Исполнитель СаматДолотбаков резко высказался о телеведущем. Он взбешентем, что Андрей Малахов оскорбил народ Киргизии в своей программе "Прямой эфир"на телеканале "Россия 1".Артистбыл оскорблен словами шоумена об одном изгероев, который оказался уроженцем Киргиии. Выпускбыл посвящен громкому ДТП в Москве, в котором погиб 25-летний сынроссийского предпринимателя."Неуважаемый господин Малахов. Безусловно, была страшная авария.От этого никто не застрахован, независимо от вашей нации, социального статуса,ваших денег и от того города, где вы проживаете... Вы – журналист с большойбуквы, который допустил очень большую оплошность, говоря, что мы зарабатываем10 долларов в месяц... да хоть доллар! Это вас не касается...", – цитируетДолотбакова По словам певца, телеведущий устроил из этой трагедии шоу."Вы – популист, вы – нацист, вы – шовинист!", – обрушилсяисполнитель на Андрея Малахова. При этом он добавил, что ведущий оскорбил целыйнарод. Однако у шоумена нашелся защитник. В беседе с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян заявил,что скандальная история зашла слишком далеко."Да, Андрей сказал фразу, которая могла быть неверноистолкована, возможно, даже и целым народом, но он сразу же извинился за это.Злого умысла в ней точно не было. На этом можно было бы поставить точку", -считает эксперт. По его мнению, обвинять Андрея Малахова на основании этойфразы в том, что он нацист – "совсем уж перебор".Манукян отметил, что такое обвинение выглядит крайненекорректным. "На мой взгляд, киргизский певец просто сгущает краски. Всю этуисторию, которая внезапно обрела статус международного скандала, нужно поскорееоставить в прошлом", – уверен эксперт.Отметим, что ранее признал свою вину и извинился перед всем киргизскимнародом. Произошло это в эфире его передачи. "Нашу программу смотрят вовсем мире. И мы одинаково любим всех наших зрителей, независимо от их страны инациональности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", – покаялся