Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 6 октября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 512, больных с признаками внебольничной пневмонии – 68.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 6 октября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 512, больных с признаками внебольничной пневмонии – 68.По состоянию на 6 октября на стационарном лечении находился 61 пациент с ОРВИ и 144 – с пневмонией.6025 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 6 октября – 22 человека.За период наблюдения в области отмечено 232 летальных случая.По состоянию на 11:00 7 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19.