Представительницы Владимирской области завоевали 6 медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе.

Представительницы Владимирской области завоевали 6 медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе.Он проходил в Наро-Фоминске со 2 по 4 октября.Ковровчанка Дарья Николаева завоевала две золотые медали в весовой категории до 71 кг, Рената Якубова из Камешковского района – серебряную и золотую медали в весовой категории до 64 кг, а Ольга Владимирова (также из Камешковского района) – две бронзовые медали в весовой категории до 58 кг.Спортсменки будут представлять Владимирскую область на чемпионате мира в г. Нови-Сад, Сербия.Грепплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Это единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу.