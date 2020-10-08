В лидерах 8 октября оказался Муромский район – 10 инфицированных.

За прошедшие сутки подтверждено 59 заболеваний Covid-19. Это на два случая больше, чем 7 октября. Всего во Владимирской области за период пандемии зафиксировано 7716 диагнозов коронавирус. В лидерах 8 октября оказался Муромский район – 10 инфицированных.Остальные случаи распределились следующим образом:В Гусь-Хрустальном районе – 9;во Владимире - 8;в Собинском районе - 6;в Селивановском районе - 6;в Юрьев-Польском районе - 5;в Петушинском районе - 4;В Ковровском районе – 4;в Гороховецком районе - 3;в Александровском районе - 2;в Суздальском районе – 2.Напомним, что в ходе вчерашнего брифинга в администрации области призвали работодателей .