В лидерах 8 октября оказался Муромский район – 10 инфицированных.
За прошедшие сутки подтверждено 59 заболеваний Covid-19. Это на два случая больше, чем 7 октября. Всего во Владимирской области за период пандемии зафиксировано 7716 диагнозов коронавирус. В лидерах 8 октября оказался Муромский район – 10 инфицированных.
Остальные случаи распределились следующим образом:
В Гусь-Хрустальном районе – 9;
во Владимире - 8;
в Собинском районе - 6;
в Селивановском районе - 6;
в Юрьев-Польском районе - 5;
в Петушинском районе - 4;
В Ковровском районе – 4;
в Гороховецком районе - 3;
в Александровском районе - 2;
в Суздальском районе – 2.
Напомним, что в ходе вчерашнего брифинга в администрации области призвали работодателей .