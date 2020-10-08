Бывший партнер бизнесмена Александр Богатиков обвинил его в хищении. После этого у топ-менеджера российского банка прошли обыски.

Бывший партнер бизнесмена Александр Богатиков обвинил его в хищении. После этого у топ-менеджера российского банка прошли обыски.Богатиков, владеющий компанией-грузоперевозчиком "Деловые линии", утверждает, что в период с августа 2014 года по май 2017 года исполнительный директор российского банка "Траст" Михаил Хабаров похитил у него порядка 842 миллионов рублей. После обысков Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет.Как пояснил адвокат 49-летнего предпринимателя Владимир Слащев, бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ. Слащев сообщил, что топ-менеджер не признает свою вину и в настоящее время дает аргументированные показания.Защита Михаила Хабарова убеждена, что дело сфабриковано. По её мнению, таким образом Александр Богатиков пытается оказать давление на бывшего партнера, чтобы тот отказался от взыскания долга в размере 58 миллионов долларов. Такую сумму Богатикова обязал выплатить в январе Лондонский международный третейский суд.Сторона обвинения, в свою очередь, заявляет, что Хабаров принудил Богатикова заключить некое соглашение об опционе и об оказании услуг, введя его при этом в заблуждение. Представители банка "Траст" сообщили, что поддерживают Михаила Хабарова и его семью. В "Деловых линиях" ситуацию пока никак не прокомментировали.