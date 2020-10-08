Президент Белоруссии Александр Лукашенко боится, что Кремль договорится с Западом о его отстранении от власти. Об этом заявил политолог Андрей Поротников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко боится, что Кремль договорится с Западом о его отстранении от власти. Об этом заявил политолог Андрей Поротников.Оппозиция почти два месяца проводит многотысячные митинги, но уходить в отставку Лукашенко отказывается. Россия и Запад могут договориться о смене о смене власти в республике, уверен Поротников. "Это главный ужас и страх официального Минска", – заявил эксперт.В Европе признают Белоруссию сферой влияния России и вмешиваться в дела республики ЕС не намерен, считает политолог. В Брюсселе готовы предоставить Москве полный карт-бланш на белорусском направлении в обмен на устранение Лукашенко с президентского поста, заявил Поротников.По мнению эксперта, Россию такой вариант устраивает. "Возможно, сейчас идет какой-то торг по формату транзита власти", – цитирует политолога портал "Белорусский партизан".О том, что Россия и Запад могут объединиться в ситуативный союз для отстранения Александра Лукашенко от власти эксперты говорят не первый месяц. Ранее руководитель института "Политическая сфера" Андрей Казакевич заметил, что у Кремля нашлись точки соприкосновения по белорусскому вопросу с Германией и Францией.Лукашенко отказывается покидать насиженное президентское кресло, но чем сильнее он упорствует, тем больше вероятности вмешательства в политический кризис внешних игроков, считает Казакевич. К решению проблемы транзита власти в республике могут подключиться Соединенные Штаты, отметил политолог.Политический кризис в Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал 14 сентября на встрече в Сочи. Содержание переговоров осталось неизвестным, совместных заявлений для прессы лидеры не делали.В первые дни после начала протестов Лукашенко заговорил о скорой конституционной реформе. Значительная часть полномочий должна перейти от верховной власти на низовые уровни. Но последнее время о подготовке реформы президент предпочитает не говорить.