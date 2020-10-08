На территории Владимирской области за сутки на 8 октября года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за сутки на 8 октября года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.10 случаев в Муромском районе,9 - в Гусь-Хрустальномрайоне8 - во Владимире,6 - в Селивановскомрайоне6 - в Собинскомрайоне5 - в Юрьев-Польскомрайоне4 - в Петушинскомрайоне4 - в Ковровскомрайоне3 - в Гороховецкомрайоне2 - в Александровскомрайоне2 - в СуздальскомрайонеВсего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 7716 случаев заболевания.1370 случаев во Владимире,1112 - в Гусь-Хрустальномрайоне761 - в округе. Муром,730 - в Петушинскомрайоне641 - в Ковровскомрайоне601 - в Александровскомрайоне414 - в Вязниковскомрайоне341 - в Юрьев-Польскомрайоне333 - в Собинскомрайоне231 - в Кольчугинскомрайоне211 - в Меленковскомрайоне176 - в Судогодскомрайоне170 - в Суздальскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне160 - в Селивановскомрайоне136 - в Гороховецкомрайоне100 - в Камешковскомрайоне74 - в г. Радужномю