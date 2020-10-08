На территории Владимирской области за сутки на 8 октября года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за сутки на 8 октября года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
10 случаев в Муромском районе,
9 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
8 - во Владимире,
6 - в Селивановском
районе
,
6 - в Собинском
районе
,
5 - в Юрьев-Польском
районе
,
4 - в Петушинском
районе
,
4 - в Ковровском
районе
,
3 - в Гороховецком
районе
,
2 - в Александровском
районе
,
2 - в Суздальском
районе
.
Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 7716 случаев заболевания.
1370 случаев во Владимире,
1112 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
761 - в округе. Муром,
730 - в Петушинском
районе
,
641 - в Ковровском
районе
,
601 - в Александровском
районе
,
414 - в Вязниковском
районе
,
341 - в Юрьев-Польском
районе
,
333 - в Собинском
районе
,
231 - в Кольчугинском
районе
,
211 - в Меленковском
районе
,
176 - в Судогодском
районе
,
170 - в Суздальском
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
160 - в Селивановском
районе
,
136 - в Гороховецком
районе
,
100 - в Камешковском
районе
,
74 - в г. Радужномю