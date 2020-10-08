В администрации областного центра появилась новая структура.

Институт советников главы города будет работать во владимирской мэрии. Об этом сообщае пресс-служба городской администрации. Подробности новшества сообщил Андрей Шохин на заседании Горсовета.Советники главы города бвдвт изучать отраслевые задачи, заниматься аналитикой и анализировать решения мэрии с точки зрения позитивных и негативных последствий. Как считает мэр города Владимира, чиновники загружены рутинными задачами, а члены Общественной палаты города дискутируют по широкому кругу вопросов.Он напомнил, что институт советников положительно зарекомендовал себя в разных городах и регионах страны. Во сколько обойдется городу новый институт, решат позже. Глава города заверил, что зарплата советника будет примерно на уровне штатного консультанта мэрии.