Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков уверен, что Россию ждет новая самоизоляция. Но она не будет столь же долгой, как предыдущая. По мнению Крючкова, еще один длительный ..

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков уверен, что Россию ждет новая самоизоляция. Но она не будет столь же долгой, как предыдущая.По мнению Крючкова, еще один длительный карантин нанесет слишком большой ущерб экономике. Более того, режим самоизоляции с большой долей вероятности будет вводиться не на федеральном, а на региональном уровне. Специалист считает, что для эффективного ослабления эпидемии необходимо оградить граждан друг от друга не менее, чем на пять недель, сообщает телеканал "",