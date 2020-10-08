Отвечаем на актуальные вопросы читателей.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.Е. Иванова, Владимир:- Недавно прошёл День трезвости и борьбы с алкоголизмом. В связи с этим интересно узнать – как земляки относятся к употреблению алкоголя на работе? Как с этим борются работодатели?Менеджер по связям с общественностью компании HeadHunter Мария Токарева:- Мы провели исследование и узнали, что 89% владимирцев, участвовавших в опросе, относятся к употреблению алкоголя на рабочем месте негативно, лишь 11% - нейтрально. Среди санкций, которые руководство применяет к любителям выпить, респонденты выделили профилактические беседы, штрафы, выговоры и увольнение.5% опрашиваемых рассказали, что у них в компаниях перед началом рабочей смены сотрудников тестируют на содержание алкоголя в крови, а работников, которые ведут трезвый образ жизни, поощряют дополнительными премиями. У 4% на работе принято устраивать «трезвые» корпоративы.