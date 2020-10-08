Гражданство какой страны лучшее в 2020 году? Какие сильные паспорта проще всего получить россиянину? Рейтинги, индексы, сравнение.

Гражданство какой страны лучшее в 2020 году? Какие сильные паспорта проще всего получить россиянину? Рейтинги, индексы, сравнение.Содержание:1. Рейтинг сильных паспортов: какие изменения произошли в 2020 году1.1. Лучшие паспорта мира для путешествий в 2020 году1.2. Лучшее гражданство в мире: лидеры и аутсайдеры в рейтинге с 2010 по 2020 год2. Гражданство какой страны лучшее для россиянина: основные факторы и мнения экспертов2.1. Социальные гарантии2.2. Налоговый климат2.3. Криминогенная ситуация2.4. Политическая стабильность3. Доступный европейский паспорт: какие страны из рейтинга интересуют славян4. Какое гражданство проще всего получить россиянинуСамые сильные паспорта мира постоянно находятся в центре пристального внимания иммигрантов, ведь двойное гражданство позволяет им пользоваться определенными преимуществами статуса обеих стран. Среди желаемых привилегий второго паспорта могут быть:● возможность свободно жить и работать в нескольких государствах:● владеть движимым и недвижимым имуществом;● путешествовать по миру без оформления въездных виз.В какой стране лучше и проще всего получить гражданство? Об этом редакции dni.ru рассказал миграционный юрист, руководитель компании Red Passport Дмитрий Барсуков."Люди подают заявления на получение иностранного гражданства по ряду причин, будь то необходимость покинуть родное место жительство или получить существенные выгоды от проживания в новом государстве, но в любом случае получение второго паспорта – это самый важный шаг для расширения личной свободы".Рейтинг сильных паспортов: какие изменения произошли в 2020 годуТретий год подряд самый лучший паспорт в мире принадлежит Японии, которая занимает первое место в рейтинге, основанном на экспертных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (). Японским гражданам открыта 191 страна для безвизового въезда. Второе место с результатом 190 занимает Сингапур, в то время как Южная Корея опустилась на третье место вместе с Германией, предоставляя своим владельцам паспортов возможность свободно путешествовать в 189 пунктов назначения по всему миру.Хотя и США, и Великобритания остаются в первой десятке рейтинга паспортов мира по свободе передвижения в 2020, их общее 8 место является значительным снижением по сравнению с номером 1, который они вместе занимали в 2015 году.Положительную динамику показывают европейские страны. Финляндия и Италия делят 4 место с результатом 188 государств для свободного въезда, в то время как Дания, Люксембург и Испания вместе занимают 5 позицию, уступая финнам и итальянцам всего лишь на одну безвизовую страну. "Отличного результата за последние 3 года добилась Словения, поднявшись в рейтинге гражданств мира на несколько позиций, включив еще 5 государств в список свободного посещения для своих граждан".Безоговорочным успехом по праву считается история подъема Объединённых Арабских Эмиратов, которые выросли на 47 позиций за последние 10 лет. Сейчас государство находится на 18 месте, обеспечивая своим гражданам свободное пересечение границ 171 страны мира. Несмотря на перспективу безвизовых поездок с паспортом ОАЭ, получение гражданства этой страны практически невозможно для жителей государств СНГ.Нижнюю же позицию рейтинга паспортов 2020 по-прежнему занимает Афганистан с 26 направлениями для путешествий без визы.Лучшие паспорта мира для путешествий в 2020 годуЛучшее гражданство в мире: лидеры и аутсайдеры в рейтинге с 2010 по 2020 годВ графиках отмечены государства, которые на протяжении последнего десятилетия демонстрируют наибольший рост и спад количества безвизовых направлений.Паспорта, которые больше всего выросли в рейтинге с 2010 годаПаспорта, потерявшие больше всего позиций с 2010 годаГражданство какой страны лучшее для россиянина: основные факторы и мнения экспертовЕжегодно американский новостной журнал проводит опрос "гражданство какой страны лучше" и публикует результаты на страницах своего интернет-ресурса. Исследование и модель, используемые для оценки и ранжирования государств, были разработаны BAV Group и Wharton School Пенсильванского университета, в частности профессором Дэвидом Дж.Рейбштейном. При составлении рейтинга учитываются 65 факторов, распределенных в 9 групп:Исследователи политологии Омер Зарпли и Угур Алтундал из Питтсбургского и Сиракузского университетов, используя экспертные данные Международной ассоциации воздушного транспорта, определили сильную взаимосвязь между свободой передвижения и другими видами свобод – от экономических до политических и личных. Между тем наравне с возможностью безвизового пересечения границ государств важно учитывать дополнительные факторы, влияющие на то, какой паспорт лучше оформить. Среди них – социальные гарантии, налогообложение, уровень безопасности, необходимость изучения языка и политические особенности страны.Социальные гарантииКаждый человек должен иметь возможность рассчитывать на качественные социальные услуги, такие как образование, медицина, выплата пенсионных и других видов пособий. Согласно опросам, среди россиян особой популярностью пользуются европейские страны, в которых можно получить диплом международного образца, но при этом довольно просто адаптироваться за счет схожей культуры и языка, как, например, в Словении.Профессор экономики Университета Калгари Рон Нибоун и заместитель министра финансов Юкона Кэтрин Уайт назвали социальную помощь "важным слоем государственной системы соцзащиты, предназначенной для тех людей, которые нуждаются в поддержке, но не могут найти ее у семьи, друзей или в негосударственных учреждениях".Топ-10 стран с лучшей системой образования в мире 2020Топ-10 стран с лучшей системой здравоохранения в мире 2020Топ-10 стран с самыми высокими пенсиями в мире 2020Налоговый климатЕжегодно миллионы людей по всему миру подают свои налоговые декларации. Часть их доходов направляется местным и национальным правительствам на оплату различных услуг. Поскольку уровень и правила налогообложения различаются от страны к стране, работники и руководители предприятий со временем начинают искать государства с более "теплым" налоговым климатом. Однако следует быть крайне внимательным: не всегда страны, где проще получить гражданство, предусматривают низкий уровень налогообложения и наоборот.Объединенные Арабские Эмираты: самая высокая налоговая ставка 0%Для многих людей, которые ищут варианты экономии на налоговых сборах, ОАЭ занимают одно из первых мест в списке желанных стран для иммиграции. Здесь нет не только подоходного налога или налога на прибыль, но и низких зарплат. Например, по данным исследования Майкла Пейджа за 2019 год, сотрудник отдела кадров в ОАЭ зарабатывает в среднем 5445 долларов в месяц, в то время как менеджеры по розничным продажам могут получать около 7078 долларов. Но при всей привлекательности системы налогообложения и высоких зарплат, получение гражданства ОАЭ для россиян и жителей других стран СНГ является мало достижимой целью.Багамы: самая высокая ставка налога 0%Хорошая новость для всех, кто думает о переезде на Багамы, заключается в том, что правило 0% подоходного налога основывается на месте жительства, а не на гражданстве. Таким образом, любой, кто прожил в стране не менее 90 дней, будет иметь право на налоговую льготу. Страна также отменила налоги на корпоративный доход, прирост капитала и богатство. При этом Багамы являются шестой страной в мире по стоимости жизни согласно отчету журнала CEOWorld за 2020 год. Но получить гражданство здесь по-прежнему очень дорого и сложно: понадобится минимум 500000 USD и 10 лет проживания на острове.Катар: самая высокая налоговая ставка 0%Катар – еще одна страна, которая не облагает налогом доход. Нефтяные запасы государства приносят в казну десятки миллиардов долларов каждый год, а низкий уровень безработицы, составляет всего 0,1% в 2020 году по данным Всемирного банка. Представленные данные говорят о финансовом благополучии и процветании всех слоев катарского общества. К сожалению стать гражданином Катара россиянину практически невозможно. Связано это со сложными, долгими и ничего не гарантирующими способами легализации в мусульманской стране.Криминогенная ситуацияЕжегодно Институт экономики и мира публикует свой доклад "Индекс глобального мира" (ИГМ) – единственный в своем роде, который демонстрирует, насколько опасна или безопасна жизнь в стране. Отчет формируется на основе 23 различных показателей, включая политический террор, количество смертей в результате внутренних конфликтов и уровень убийств. Оценивается 163 страны, в которых проживает более 99% всего населения мира. Факторы, проанализированные в ежегодном докладе, сгруппированы по трем различным областям:● безопасность и охрана;● продолжающийся конфликт;● милитаризация.Большинство из 25 самых безопасных стран мира являются европейскими государствами. В их числе Исландия, возглавляющая рейтинг 2020 года, Португалия, Австрия, Дания, Чехия, Швейцария, Словения (наиболее открыта для иммиграции из данного списка, занимает 11 место в почетном рейтинге ИГМ), Ирландия, Финляндия. Стоит отметить, что Европа – единственный континент, на котором уровень безопасности не снижается с 2009 года.Топ-10 самых небезопасных стран мираПолитическая стабильностьВ мире, переживающем многочисленные конфликты и , политическая стабильность является важным фактором, который следует учитывать при выборе второго гражданства. В из 90-х говорится о тесной связи политической ситуации в стране и экономического благополучия.Политическая обстановка в государстве помогает общественным лидерам, компаниям и предпринимателям определять свое отношение к странам в целом, включая уровни прямых инвестиций. Соединенное Королевство стремительно приближается к неопределенному будущему из-за Брексита, а в администрации президента США Дональда Трампа наблюдается высокий уровень текучести кадров: подобные факты неоспоримо влияют на авторитет указанных государств в лице мировой бизнес-общественности.Топ-10 политически стабильных стран мира 2020Как видим, в данном рейтинге европейские государства также занимают большинство строчек.Доступный европейский паспорт: какие страны из рейтинга интересуют славянДля многих жителей СНГ получение паспорта большинства стран из списков выше станет сложным процессом из-за отсутствия подходящих иммиграционных программ, их дороговизны и других факторов. Поэтому аналитики юридического отдела компании Red Passport составили рейтинг европейских государств, паспорт которых не просто существенно сильнее, чем документ любой республики бывшего СССР. Нижеперечисленные страны предлагают жителям СНГ получение гражданства в очень короткий срок. При формировании рейтинга были учтены:● количество безвизовых государств;● сроки оформления документов;● цена сопроводительных услуг по оформлению.Позиция в рейтингеГосударствоМин. срок получения гражданстваСловения3 месяцаВенгрия1 годРумыния2 годаБолгария3 годаПриняв решение иммигрировать в другое государство, следует провести тщательный анализ того, в какой стране легче всего получить гражданство. Жители Российской Федерации могут выбрать многие государства для получения второго паспорта, однако камнем преткновения становятся цена и сроки решения вопроса. Наиболее общедоступным и рациональным способом оформить второе гражданство является процедура репатриации.Репатриация – процесс восстановления статуса гражданина путем документального подтверждения принадлежности к той или иной этнической группе.Согласно исследованиям юристов Red Passport, оформление гражданства Словении является частым выбором услуги среди жителей СНГ, которые стремятся уехать за рубеж в 2020 году. Процесс легализации в стране занимает от 3 месяцев, а полученный статус гражданина Евросоюза позволяет достичь всех целей, преследуемых при получении второго паспорта. Россияне оформляют паспорт ЕС, чтобы защитить свои активы от санкций, вывести бизнес на европейский рынок, улучшить финансовое положение и уровень жизни, а также обеспечить благополучное место проживания для своей семьи в странах с развитой медициной и качественным образованием.Для граждан Республики Беларусь, на территории которой с конца мая 2020 года наблюдается нестабильная политическая ситуация, получение словенского гражданства по упрощенной процедуре репатриации может стать в прямом смысле слова спасением жизни. В отличие от инвестиционных программ, требующих сотни тысяч и даже миллионы евро вложений, является более, чем доступной."Оформление гражданства требует знаний тонкостей миграционного законодательства страны, а также грамотной подготовки необходимых документов. Успешному прохождению процедуры способствует помощь опытных юристов, а опыт измеряется объемом успешных кейсов, масштабом проанализированных данных и, естественно, количеством довольных клиентов"