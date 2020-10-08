Хватает ли мест в больницах, когда поступит вакцина, не переведут ли школы на дистанционку - эти вопросы сегодня задали журналисты руководству администрации области в ходе брифинга о текущей эпидситуации по коронавирусу. Ждать ли ужесточения мер?

Хватает ли мест в больницах, когда поступит вакцина, не переведут ли школы на дистанционку - эти вопросы сегодня задали журналисты руководству администрации области в ходе брифинга о текущей эпидситуации по коронавирусу. Ждать ли ужесточения мер?Частный медико-диагностический центр во Владимире. По словам его руководителя, сотрудники просто валятся с ног от усталости. Наплыв пациентов в связи с пандемией огромный. Самое востребованное исследование - МСКТ легких. Хотя оно не из дешевых , по полису ОМС во Владимире его не делают.Алла Силкина руководитель медико-диагностического центра:- Мы работаем с 7 утра до 23 ночи. Мы смотрим примерно 40 пациентов в день. Именно делаем компьютерную томографию легких. Причем, из этих 40 пациентов половина от нас уходят с положительными диагнозами. Мы ставим им вирусную пневмонию. Из этих 20 человек примерно 2-3 человека имеют достаточно серьезное поражение легких.Суточные значения заболеваемости коронавирусом в области держатся на высоком уровне. На 7 октября выявлено еще 57 случаев . А всего с начала эпидемии им заболело 7657 человек. Компьютерная томография - тот метод , который позволяет сразу увидеть клиническую картину, а значит - раньше начать необходимое лечение. Проблема с прохождением такого обследования теперь стоит перед новым директором департамента здравоохранения Еленой Утёмовой. Почему это не сделано в областном центре с начала пандемии - вопрос.Елена Утёмова , директор департамента здравоохранения администрации области:- На территории города Владимира организаций КТ-центров, которые не сопряжены с другимивидами медицинской помощи. Это два частных медицинских центра. И сейчас мы все-таки ведем переговоры о том, чтобы организовать на базе этих в двух центров КТ -исследования в системе ОМС в круглосуточном режиме.По словам первого замгубернатора Сергей Шевченко, на борьбу с ковидом выделено дополнительно 270 миллионов рублей. Почти треть из них пойдёт на улучшение материально-технической базы больниц , на которые легла основная нагрузка.Сергей Шевченко, первый замгубернатора администрации области:Из них 50 миллионов будет потрачено на развитие материально-технической базы 6 больницы, которая является у нас опорным госпиталем для принятия ковидных пациентов . В том числе будет закуплен и компьютерный томограф, который позволит улучшить дифференциацию тех пациентов, которые поступают.Главный вопрос: хватит ли мест в больницах области для больных ковидом? С учетом того, что в ОКБ ковидный госпиталь вновь перепрофилировали. По словам чиновников, тревогу бить рано. Мощностей шестой инфекционной больницы хватает, есть места и в 4-й больнице и Красном кресте. Скоро откроют инфекционные отделения в Муроме и Судогде. Сергей Шевченко уверяет: вторую волну область встретила подготовленной. Но расслабляться нельзя. Масочный режим никто не отменял!Сергей Шевченко , первый замгубернатора администрации области:- Никакие штрафы не прекратят вот это распространение инфекции, поэтому я еще раз обращаюсь ко всем: будьте внимательны! Это жизнь ваших близких, это ваше здоровье! Поэтому относитесь,пожалуйста, к этому серьёзно!Одно из наиболее вероятных мест, где можно подхватить вирус, общественный транспорт. Но именно в троллейбусах и автобусах люди не спешат надевать маски. Даже в часы пик.Строгих мер, подобных в столице , в 33 регионе вводить не будут. . Меры административной ответственности могут применить к руководителям организаций и предприятий за нарушение санитарных правил. Рецепты от коронавируса по-прежнему просты : работа на удаленке, соблюдение дистанции , дезинфекция, домашний режим для граждан старше 65. И да, чаще мыть руки.Вера Куликова , Илья Хлудов. Вести-Владимир