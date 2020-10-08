Спортсменки из Владимирской области завоевали 6 медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе.

Спортсменки из Владимирской области завоевали 6 медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе.Дарья Николаева из Коврова получила две золотые медали в весовой категории до 71 кг, Рената Якубова, Камешковский район, завоевала серебряную и золотую медали в весовой категории до 64 кг. Ее земляка Ольга Владимирова награждена двумя бронзовыми медалями за победу в весовой категории до 58 кг.Теперь спортсменки готовятся к чемпионату мира в г. Нови-Сад в Сербии.Напомним, что грепплинг совмещает технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Это единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. Одной из разновидностей грепплинга (борьба в облегающей футболке и шортах) является грепплинг-ги (борьба в кимоно).