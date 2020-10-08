В начале недели численность поисково-спасательного отряда достигала 400 человек, но в последние дни количество добровольцев уменьшилось.

На протяжении более чем 10 суток волонтёры и правоохранительные органы ищут 7-летнего школьника из Горок, который пропал без вести 28 сентября. Мальчика уже объявили в , а уголовное дело по факту его пропажи на личный контроль взял главный следователь страны .В начале недели численность поисково-спасательного отряда достигала , но в последние дни количество добровольцев уменьшилось.«Одним надо на работу, другие валятся с ног от усталости, третьи – приезжают помогать в выходные дни, поэтому нужна помощь», - сообщают в отряде «Лиза Алерт».Радиус поисков постоянно увеличивается. За всё время пройдено больше 10 000 километров, но пока всё безрезультатно.Напомним, что информацию о местонахождении ребёнка можно сообщить по номерам телефонов: дежурная часть ОМВД России по Камешковскому району 8 (49248) 77-81-26, 8-919-016-37-45; Управление уголовного розыска по Владимирской области: 8-920-902-07-77.