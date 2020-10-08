Москва предоставила Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Несмотря на это, ждать от Александра Лукашенко признания российского Крыма не стоит, во всяком случае, в ближайшее время, считает политолог Богдан Безпалько.

Москва предоставила Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Несмотря на это, ждать от Александра Лукашенко признания российского Крыма не стоит, во всяком случае, в ближайшее время, считает политолог Богдан Безпалько.Власти Крыма предложили Белоруссии возобновить авиационное и железнодородное сообщение. Минск ответит отказом и сошлется на "неблагоприятные международные обстоятельства", уверен Безпалько.Политолог поприветствовал инициативу крымских властей, но призвал дождаться официальной реакции белорусской стороны. Если Минск ответит согласием, в чем Безпалько сильно сомневается, то это будет означать признание Лукашенко российского статуса полуострова.С инициативой восстановить авиационное и железнодорожное сообщение между Симферополем и Минском выступил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти полуострова неоднократно поднимали этот вопрос. Ранее он жаловался президенту Владимиру Путину на отсутствие сообщения между Крымом и Белоруссией.Ранее политолог Александр Шпаковский не исключил, что Александр Лукашенко может признать российский Крым в ответ на давление Запада и Украины. "Это вопрос времени и договоренностей с Москвой", – отметил эксперт.Признания официальным Минском российского Крыма не исключает и политолог Геворг Мирзаян. Такой шаг позволит Александру Лукашенко внести раскол в ряды оппозиции, среди которой есть и сторонники сближения с Россией, полагает эксперт.Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Большую его часть Белоруссия потратит на реструктуризацию прежних долгов.