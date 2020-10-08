В деревне Юдиха Ковровского района местные жители обнаружили минометные снаряды.

В деревне Юдиха Ковровского района местные жители обнаружили минометные снаряды. Сообщения в поисково-спасательный отряд поступило в 16.40. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спасатель и блогер .К месту вызова выехали спасатели, пожарные и полиция.После осмотрабыло принято решение привлечь специалистов из военной части.Военные, прибыв на место, тщательно осмотрели снаряды, аккуратно их разобрали и сообщили, что угрозы взрыва нет.