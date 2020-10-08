Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства выделить порядка трех миллиардов рублей на коронавирусные выплаты россиянам. Об этом он рассказал в ходе заседания ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства выделить порядка трех миллиардов рублей на коронавирусные выплаты россиянам. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров.По словам Мишустина, эти средства будут переданы регионам. Местные власти будут выдавать их врачам и социальным работникам, которые помогают зараженным COVID-19, в качестве стимулирующих выплат. Глава правительства обратил внимание, что ситуация с распространением КОВИДа в стране остается сложной, передает .