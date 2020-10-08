На Октябрьском проспекте запретили парковку. Соответствующие дорожные знаки вдоль проезжей части уже установлены. Местные жители и предприниматели, которые работают рядом, уже жалуются на

На Октябрьском проспекте запретили парковку. Соответствующие дорожные знаки вдоль проезжей части уже установлены. Местные жители и предприниматели, которые работают рядом, уже жалуются на происходящее в соцсетях: На Октябрьском проспекте запретили парковку! В администрации города заявили, что знаки установлены для безопасности пешеходов. Жители и бизнесмены Октябрьского проспекта уже готовят обращение к городским властям. В мэрии отмечают,