Обвал штукатурки, трещины, проседание потолков и испорченное имущество. Этот день разделил жизнь жильцов дома на Северной на до и после. ( ул.Северная) Порыв отопительной системы нанёс и без

Обвал штукатурки, трещины, проседание потолков и испорченное имущество. Этот день разделил жизнь жильцов дома на Северной на до и после. ( ул.Северная) Порыв отопительной системы нанёс и без того неприглядному дому большие разрушения. Лило с чердака. Пострадали квартиры как второго, так и первого этажа. В одной из них живёт Сергей Силаков вместе с женой. Точнее