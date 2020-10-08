Дороги в школы стали безопаснее? Общероссийский народный фронт подвел итоги акции, которая проводится на протяжении уже 5 лет. Ежегодно общественники и сотрудники Госавтоинспекции не

Дороги в школы стали безопаснее? Общероссийский народный фронт подвел итоги акции, которая проводится на протяжении уже 5 лет. Ежегодно общественники и сотрудники Госавтоинспекции не только проверяют дороги в школы на безопасность, но и составляют дорожные карты с маршрутами для школьников. Однако дети зачастую меняют маршрут и попадают в аварии. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области: