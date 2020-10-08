Злоумышленница воспользовалась тем, что участники мероприятия оставили свои вещи в отдельной комнате без присмотра, и похитила денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в хищении кошелька с денежными средствами.В полицию поступило заявление от 36-летней приезжей женщины. Она сообщила, что в Николопесковском переулке, в помещении одного из учреждений, неизвестное лицо похитило из оставленной без присмотра сумки кошелек с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 11-й улице Текстильщиков задержали подозреваемую – 34-летнюю москвичку. Установлено, что в учреждении проходил семинар, во время которого посетители разделись и оставили свои вещи в отдельной комнате без присмотра, чем и воспользовалась злоумышленница. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60