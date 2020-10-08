Около 50 000 семей воспользовались мерой поддержки.

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, если на оплату жилищно-коммунальных услуг у них уходит больше 22 процентов бюджета семьи. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров эта величина снижена до 18 процентов, сообщает Департамент социальной защиты населения Владимирской области.В соответствии с законодательством мера поддержки назначается гражданам сроком на шесть месяцев и не может превышать расходы на оплату ЖК услуг.В настоящее время действует беззаявительный порядок продления выплаты. Однако, для назначения субсидии с 1 ноября текущего года требуется переоформление документов.Для получения субсидии в соцзащиту подаётся заявление с приложением следующих документов:– подтверждающих право владения, пользования квартирой или договор найма;– о доходах всех членов семьи за 6 месяцев предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем обращения;– квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц;– документы, подтверждающие право на льготы (если они есть).Заявление на получение субсидии также можно оформить в электронном виде через госуслуги, а также в МФЦ.За 9 месяцев 2020 года указанной мерой поддержки воспользовались более 49,3 тыс. семей региона (8,3 процента от общего числа семей, проживающих в области). В среднем в месяц субсидии получали 39,2 тыс. семей, 25,4 тыс. из числа получателей – пенсионеры.На предоставление жилищных субсидий из областного бюджета направлено более 692,4 млн рублей. Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 1972 рубля.