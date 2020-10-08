В Указ губернатора внесены соответствующие изменения.

В Указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Организациям, компаниям и индивидуальным предпринимателям 33 региона запрещено допускать граждан без средств индивидуальной защиты дыхательных путей в магазины, предприятия общепита, сферы услуг и т.д.«Перевозчикам рекомендовано не пускать граждан в общественный транспорт и такси без масок», - добавили в пресс-службе.Отметим, что о возможных дополнительных мерах заявлялось ещё вчера на в здании администрации области.Введённые ограничения власти связывают с числа инфицированных.