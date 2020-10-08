Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская продолжает колесить по Европе после того, как ей пришлось покинуть свою родину. Она ищет поддержки среди лидеров зарубежных стран.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская продолжает колесить по Европе после того, как ей пришлось покинуть свою родину. Она ищет поддержки среди лидеров зарубежных стран.Светлана Тихановская уже провела встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Оба европейских лидера выразили поддержку 38-летней любимице белорусов. Практическим выражением этой поддержки стали санкции в отношении 40 представителей белорусских властей. Но сам президент Белоруссии Александр Лукашенко под них не попал.В Евросоюзе пояснили, что ограничительные меры не затронули Лукашенко, поскольку на Западе все еще надеются на возможность диалога с действующим в Минске режимом и освобождение политзаключенных. Но специалисты убеждены, что белорусский кризис можно решить лишь одним путем.Владимир Гончарик, участвовавший в выборах президента Белоруссии в 2001 году, считает, что разговоры Тихановской с представителями Запада имеют лишь символическое значение и могут лишь помочь ей укрепить свой имидж. По мнению Гончарика, и Запад, и Россия понимают, что существует лишь один простой выход из сложившейся ситуации – Александр Лукашенко должен уйти в отставку.Политик уверен, что именно Лукашенко является источником раскола в обществе и продолжает искать внешних врагов. Поэтому Москве следует понять, что среди протестующих в Белоруссии нет антироссийских настроений и начать диалог с Западом, чтобы совместно работать над урегулированием ситуации.