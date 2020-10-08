После оплаты покупки положил карту в карман и не заметил, как она пропала. Может она выпала или украдена. Что делать? (Егор, г. Муром) Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка России ..

После оплаты покупки положил карту в карман и не заметил, как она пропала. Может она выпала или украдена. Что делать? (Егор, г. Муром)Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова:Если есть подозрения, что у вас украли карту, нужно очень срочно перепроверить все последние платежи. Отследить операции по утерянной карте до блокировки вы можете через СМС-оповещения, push-уведомления, мобильное приложение или онлайн-банк. Если будете действовать быстро, у вас есть большой шанс вернуть похищенное. Вы можете опротестовать операцию по карте, которую совершили мошенники. Но сделать это нужно не позднее следующего дня после того, как получите от банка уведомление об операции. Если вы уложитесь в этот срок, банк вернет деньги. Правда, перед этим он должен будет убедиться, что вы не нарушили правила безопасности при использовании карты и не разглашали ее секретные данные.Если вы уверены, что карту не украли и у вас есть время на поиски, то вам подходит временная блокировка карты. Некоторые банки предлагают такую услугу: если карта найдется, вы сможете ее разблокировать и вам не придется тратить время на перевыпуск новой карты. Но заблокировать карту следует сразу же.Самый быстрый способ блокировки – через мобильное приложение. В разделе «Безопасность» обычно есть возможность моментальной блокировки. Также удобно заблокировать карту с помощью интернет-банкинга: в личном кабинет на сайте банка есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш номер.Если эти варианты невозможны, то заблокируйте карту по телефону горячей линии на официальном сайте банка. Лучше заранее сохранить номер горячей линии банка в мобильном телефоне, чтобы не разыскивать его в экстренном случае. Оператор службы поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или СМС-код, который пришлет вам на телефон. После этого он заблокирует карту. Если вы находитесь рядом с офисом банка, напишите заявление о блокировке карты в отделении. Для этого понадобится паспорт.Даже после блокировки карты вы по-прежнему можете пользоваться деньгами на счете, к которому она была прикреплена. Снять наличные можно в отделении банка, предъявив паспорт. Затем вы можете оставить заявку на выпуск новой карты. Если вы намерены и дальше пользоваться счетом, к которому карта была привязана, карту нужно перевыпустить. Это занимает в разных банках от 1 до 10 дней. Некоторые банки взимают плату за досрочный перевыпуск — от 100 рублей и выше, в зависимости от типа карты. Новая карта будет привязана к прежнему счету, но номер и ПИН-код у нее будут новыми. Если вы не хотите пользоваться прежним счетом, то просто снимите с него деньги в отделении и закройте его.Сегодня не обязательно носить с собой карту, чтобы ею расплачиваться. Сервисы вроде ApplePay и AndroidPay позволяют платить с помощью смартфона. В них применяется биометрическая идентификация, которая считается более надежной, чем ПИН-код или код из СМС.