Российский сенатор Алексей Пушков нелестно высказался в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал лидера Незалежной комедиантом.

Российский сенатор Алексей Пушков нелестно высказался в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал лидера Незалежной комедиантом.Несколько дней назад Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с официальным визитом в Великобританию. 7 октября президент Украины встретился с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.Фотография беседы появились в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в "Твиттер". На снимке можно увидеть, что Кейт и Уильям смеются. Вероятно, их чем-то рассмешил украинский президент.Автор телеграм-канала "Мюсли Лаврова" назвал встречу Зеленского с внуком королевы и его женой "повышением". "Теперь он развлекает королевскую семью", – написал блогер.Шутку подхватил сенатор Алексей Пушков. В своем телеграм-канале он заявил, что на саммитах талант комедианта Владимира Зеленского не востребован, а в знатных гостиных – вполне."Все-таки есть аудитории, где у Владимира Зеленского что-то получается", – отметил сенатор.Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal)Ранее глава Украины рассказал, что . Владимир Зеленский был вынужден продать частный дом под Киевом из-за пандемии коронавируса.Сейчас он проживает с семьей в резиденции, расположенной в элитном поселке Конча-Заспа. выразил надежду, что в скором времени ему удастся обзавестись собственным жильем.