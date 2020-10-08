Его обвинили в прогуле.

Его обвинили в прогуле.Уволенный подал иск о признании увольнения незаконным, отмене приказа, изменении формулировки увольнения, взыскании заработной платы, компенсации за вынужденный прогул, морального вреда, сообщила пресс-служба вязниковского городского суда.Из материалов дела следует, что основанием для увольнения врача послужил акт об отсутствии работника на рабочем месте. С учетом представленных доказательств, суд пришел к выводу о том, что прогул истцом допущен не был, он приступал в указанный день к исполнению своих должностных обязанностей.И пришел к выводу о незаконности увольнении истца в виде дисциплинарного наказания. С ГБУЗ Владимирской области «Вязниковская районная больница» взыскана его заработная плата в размере 482 руб. 99 коп. А также компенсация морального вреда в размере 7000руб., расходы на оказание юридических услуг в размере 20000 руб. и почтовые расходы в размере 214 руб.